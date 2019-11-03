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13:23   3 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал из Украины. Об этом он написал в одном из постов в Facebook.

В нем Бабченко пишет, что не понимает, почему его переезд вызвал общественное волнение. Он просто сдержал свое слово.

«Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема?», — написал Бабченко.

Отдельное «спасибо» журналист передал ведущему программы «Кисельные берега» Евгению Киселеву за то, что тот хотя бы не сдал его адрес проживания. Напомним, что ранее Киселев в беседе с коллегой Сергеем Лойко рассказал, что журналист покинул Украину.

«Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек», — сыронизировал  Бабченко.

Однако журналист не исключил, что вернется на Украину. На американском танке «Абрамс».

«Я к вам еще и на "Абрамсе" приеду, это я тоже обещаю», — резюмировал Бабченко в своем посте.

В мае 2018 года Бабченко инсценировал собственную смерть. Его якобы застрелили на лестничной клетке возле квартиры.  Однако на следующий день Бабченко «воскрес» и явился на пресс-конференцию СБУ. Глава украинских спецслужб Василий Грицак заявил, что Бабченко «убили», чтобы предотвратить покушение на журналиста.

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Автор: Митрофан Подушкин
#россия #украина #политика #бабченко

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