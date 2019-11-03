Психолог порекомендовал 11-классникам отдыхать между пробными ЕГЭ

Пробный Единый государственный экзамен по информатике 30 октября не единственное тренировочное испытание, которое сдадут школьники до конца 2019 года. Психолог отметил, что школьникам необходимо не только разгружать нервную систему между пробными экзаменами, но и следить за иммунитетом.

Кандидат психологических наук Кристина Иваненко в комментарии РИА Новости сообщила, что высший пилотаж для родителей и педагогов — сделать все для развития у ребенка внутренней мотивации​​​. По ее словам, если подростка что-то мотивирует, тогда выгорание будет не таким сильным.

«Если человек понимает, ради чего это ему нужно, тогда все пройдет достаточно безболезненно», — уточнила Иваненко.

Однако взрослым нужно помнить, что «учится, потому что так надо» и «так положено» — не самый здоровый вид мотивации. Школьникам лучше разделить цели на конкретные этапы и поставить перед собой «смарт-цели».