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Поиски пропавшего после ЧП на танкере в Находке моряка приостановили

Поиски пропавшего после ЧП на танкере в Находке моряка приостановили
Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

 Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

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13:30   3 Ноября 2019
Россия

Психолог порекомендовал 11-классникам отдыхать между пробными ЕГЭ

Психолог порекомендовал 11-классникам отдыхать между пробными ЕГЭ

Пробный Единый государственный экзамен по информатике 30 октября не единственное тренировочное испытание, которое сдадут школьники до конца 2019 года. Психолог отметил, что школьникам необходимо не только разгружать нервную систему между пробными экзаменами, но и следить за иммунитетом.

Кандидат психологических наук Кристина Иваненко в комментарии РИА Новости сообщила, что высший пилотаж для родителей и педагогов — сделать все для развития у ребенка внутренней мотивации​​​. По ее словам, если подростка что-то мотивирует, тогда выгорание будет не таким сильным.

«Если человек понимает, ради чего это ему нужно, тогда все пройдет достаточно безболезненно», — уточнила Иваненко.

Однако взрослым нужно помнить, что «учится, потому что так надо» и «так положено» — не самый здоровый вид мотивации. Школьникам лучше разделить цели на конкретные этапы и поставить перед собой «смарт-цели».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #школьники #общество #егэ

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