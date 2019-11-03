Госдума положительно отнеслась к предложению норвежского депутата снять санкции с РФ

Госдума положительно относится к предложению норвежского депутата снять санкции с России. Об этом заявил российский парламентарий Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом iReactor.

Ранее Председатель губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила, что санкции с России необходимо снять, так как РФ является «хорошими соседями», а страна считает введение санкций «неестественным и странным». За свое выступление Вассвик получила шквал критики в свой адрес от норвежских коллег.

По словам российского депутата Анатолия Аксакова, не все первые лица европейских стран готовы взять на себя смелость делать подобные заявления. По мнению парламентария, США не сильно страдает от введения санкций против РФ, так как основная торговля у них идет с Китаем и странами Латинской Америки. А вот Европа теряет колоссальные деньги, по некоторым оценкам, страны ЕС лишились порядка 200 миллиардов евро.

«Нет смысла продолжать удерживать против России санкции, так как страна за все это время не сменила позицию по отношению к Крыму и Украине», — резюмирует депутат ГД Анатолий Аксаков.

Санкции против РФ стали вводиться после ситуации на Украине в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Также ограничения ввели после того, как Крым воссоединился с Россией после проведенного среди жителей полуострова референдума.