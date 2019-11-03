Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

Политолог и публицист Армен Гаспарян не удивлен, что украинский журналист Аркадий Бабченко, прославившийся инсценировкой своего убийства, покинул Украину. По данным МИД РФ он сейчас находится в Норвегии.

Гаспарян напомнил «Политике Сегодня», что Бабченко грозился уехать из Украины, если Петр Порошенко проиграет президентские выборы Юлии Тимошенко. Не угадал. Президентом стал Владимир Зеленский. Бабченко мог испугаться того, что теперь его уже по-настоящему ликвидируют украинские спецслужбы, считает Гаспарян. Новость о бегстве блогера его не удивила.

«Он - отыгранная фигура! Вы поймите, что, когда человек добровольно под такую вот операцию спецслужб, он после этого абсолютно не нужен. Потому что на Украине к тому моменту поменялась политическая составляющая, и <…> он не нужен больше никому с этой точки зрения, — подчеркнул политолог. — Бабченко как человек склонный к кинематографическим сюжетам, видимо, опасался, что может быть его СБУ ликвидирует как уже ненужный объект. Люди, которые читают дешевые приключенческие романы, а потом это еще и исполняют в жизни, они склонны к таким киношным поступкам. Очевидно, здесь вот и произошло».

Ранее ведущий Евгений Киселев в программе «Кисельные берега» в разговоре с коллегой Сергеем Лойко заявил, что Аркадий Бабченко покинул Украину. Лойко назвал его «великим украинским блогером», на что Киселев ответил, что он уже не украинский.

«Ты не знаешь? Он уехал из Украины», — сказал журналист.

В мае 2018 года Бабченко инсценировал собственную смерть. Его якобы застрелили на лестничной клетке возле квартиры. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к «убийству». Однако на следующий день Бабченко «воскрес» и явился на пресс-конференцию СБУ. Глава украинских спецслужб Василий Грицак заявил, что Бабченко «убили», чтобы предотвратить покушение на журналиста.