Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Психолог порекомендовал 11-классникам отдыхать между пробными ЕГЭ

Психолог порекомендовал 11-классникам отдыхать между пробными ЕГЭ

 Госдума положительно отнеслась к предложению норвежского депутата снять санкции с РФ

Госдума положительно отнеслась к предложению норвежского депутата снять санкции с РФ
Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

 Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян
Курдские боевики заставляют мирных граждан покидать дома в Хасаке

Курдские боевики заставляют мирных граждан покидать дома в Хасаке

 Олимпийский чемпион по боксу объяснил проигрыш Ковалева отсутствием жажды победы

Олимпийский чемпион по боксу объяснил проигрыш Ковалева отсутствием жажды победы
Психолог порекомендовал 11-классникам отдыхать между пробными ЕГЭ

Психолог порекомендовал 11-классникам отдыхать между пробными ЕГЭ

 Госдума положительно отнеслась к предложению норвежского депутата снять санкции с РФ

Госдума положительно отнеслась к предложению норвежского депутата снять санкции с РФ
Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

 Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян
Курдские боевики заставляют мирных граждан покидать дома в Хасаке

Курдские боевики заставляют мирных граждан покидать дома в Хасаке

 Олимпийский чемпион по боксу объяснил проигрыш Ковалева отсутствием жажды победы

Олимпийский чемпион по боксу объяснил проигрыш Ковалева отсутствием жажды победы
13:14   3 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

Бабченко бежал из Украины, возомнив себя героем дешевого романа, считает Гаспарян

Политолог и публицист Армен Гаспарян не удивлен, что украинский журналист Аркадий Бабченко, прославившийся инсценировкой своего убийства, покинул Украину. По данным МИД РФ он сейчас находится в Норвегии.

Гаспарян напомнил «Политике Сегодня», что Бабченко грозился уехать из Украины, если Петр Порошенко проиграет президентские выборы Юлии Тимошенко. Не угадал. Президентом стал Владимир Зеленский. Бабченко мог испугаться того, что теперь его уже по-настоящему ликвидируют украинские спецслужбы, считает Гаспарян. Новость о бегстве блогера его не удивила.

«Он - отыгранная фигура! Вы поймите, что, когда человек добровольно под такую вот операцию спецслужб, он после этого абсолютно не нужен. Потому что на Украине к тому моменту поменялась политическая составляющая, и <…> он не нужен больше никому с этой точки зрения, — подчеркнул политолог. — Бабченко как человек склонный к кинематографическим сюжетам, видимо, опасался, что может быть его СБУ ликвидирует как уже ненужный объект. Люди, которые читают дешевые приключенческие романы, а потом это еще и исполняют в жизни, они склонны к таким киношным поступкам. Очевидно, здесь вот и произошло».

Политолог уверен, что Бабченко покинул Украину из-за дешевых приключенческих романов

Ранее ведущий Евгений Киселев в программе «Кисельные берега» в разговоре с коллегой Сергеем Лойко заявил, что Аркадий Бабченко покинул Украину. Лойко назвал его «великим украинским блогером», на что Киселев ответил, что он уже не украинский.

«Ты не знаешь? Он уехал из Украины», — сказал журналист.

В мае 2018 года Бабченко инсценировал собственную смерть. Его якобы застрелили на лестничной клетке возле квартиры.  Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к «убийству». Однако на следующий день Бабченко «воскрес» и явился на пресс-конференцию СБУ. Глава украинских спецслужб Василий Грицак заявил, что Бабченко «убили», чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Митрофан Подушкин
#россия #украина #политика #гаспарян #бабченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...