Курдские боевики заставляют мирных граждан покидать дома в Хасаке

Курдские радикалы перезаняли восемь поселков на севере Сирии и заставляют мирных жителей покидать свои дома. В провинции Хасака курдскими боевиками занято восемь деревень, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Известно, что курдские радикалы появились в поселке Асадия, где местные жители теперь вынуждены покинуть свои жилища, так как в их домах боевики развернули опорные пункты и штабы.

В провинцию Хама направилось подкрепление правительственной армии Сирии, чтобы продолжить операцию против боевиков. Свою активность курдские вооруженные бандформирования продолжают сохранять возле поселка Тель-Тамр и около города Камышлы.

Утром 3 ноября через погранпереход в провинции Хомс Сирию покинуло 55 машин из числа конвоя коалиции.