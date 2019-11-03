Странам АСЕАН нужно сотрудничать в условиях цифровизации, уверен Медведев

Странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии нужно сотрудничать в условиях цифровизации. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Выступая в ходе делового и инвестиционного саммита АСЕАН в Бангкоке, Медведев подчеркнул, что в мире активно развивается цифровизация, поэтому странам необходимо уметь сотрудничать в этих условиях. В ходе саммита премьер-министр РФ проведет ряд важных встреч и переговоров в столице Таиланда.