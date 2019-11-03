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12:34   3 Ноября 2019
Россия

Странам АСЕАН нужно сотрудничать в условиях цифровизации, уверен Медведев

Странам АСЕАН нужно сотрудничать в условиях цифровизации, уверен Медведев

Странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии нужно сотрудничать в условиях цифровизации. Об этом заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Выступая в ходе делового и инвестиционного саммита АСЕАН в Бангкоке, Медведев подчеркнул, что в мире активно развивается цифровизация, поэтому странам необходимо уметь сотрудничать в этих условиях. В ходе саммита премьер-министр РФ проведет ряд важных встреч и переговоров в столице Таиланда.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #асеан

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