Следователи серьезно продвинулись в раскрытии убийства Эльджаркиева в Москве - СК
Наметили приоритетные версии случившегося, отработали круг лиц, которые, возможно, причастны к совершению преступления. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, уже за первые несколько часов расследования следователи серьезно продвинулись в работе по раскрытию убийства. Ранее, чтобы оперативно установить полную картину произошедшего и скорее раскрыть преступление уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.
В субботу, 2 ноября, во дворе на улице академика Анохина в Москве неизвестный застрелил Эльджаркиева Ибрагима Абдул-Назировича, который руководил центром по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии и его брата 1988 года рождения. Возбудили уголовное дело по факту убийства.
По поручению Председателя СК РФ уголовное дело о двойном убийстве в Москве передано для дальнейшего расследова... https://t.co/P66TLBm29i— Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 ноября 2019 г.