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12:30   3 Ноября 2019
Россия

Следователи серьезно продвинулись в раскрытии убийства Эльджаркиева в Москве - СК

Следователи серьезно продвинулись в раскрытии убийства Эльджаркиева в Москве - СК

Наметили приоритетные версии случившегося, отработали круг лиц, которые, возможно, причастны к совершению преступления. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, уже за первые несколько часов расследования следователи серьезно продвинулись в работе по раскрытию убийства. Ранее, чтобы оперативно установить полную картину произошедшего и скорее раскрыть преступление уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

В субботу, 2 ноября, во дворе на улице академика Анохина в Москве неизвестный застрелил Эльджаркиева Ибрагима Абдул-Назировича, который руководил центром по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии и его брата 1988 года рождения. Возбудили уголовное дело по факту убийства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #следственный комитет #общество #эльджаркиев

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