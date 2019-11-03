Наметили приоритетные версии случившегося, отработали круг лиц, которые, возможно, причастны к совершению преступления. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, уже за первые несколько часов расследования следователи серьезно продвинулись в работе по раскрытию убийства. Ранее, чтобы оперативно установить полную картину произошедшего и скорее раскрыть преступление уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

В субботу, 2 ноября, во дворе на улице академика Анохина в Москве неизвестный застрелил Эльджаркиева Ибрагима Абдул-Назировича, который руководил центром по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии и его брата 1988 года рождения. Возбудили уголовное дело по факту убийства.