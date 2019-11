Депутат ГД оценил слова Байдена об укреплении позиций РФ в Сирии

Территория САР все больше переходит под контроль официальных сирийских властей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин. По его словам, американские позиции на мировой арене ослабевают «не потому, что у Дональда Трампа отсутствует внешняя политика», как ранее заявлял вице-президент США Джозеф Байден.

Депутат ГД считает, что позиции Вашингтона ослабели из-за кризиса — число военных конфликтов, в которых участвуют США, растет одновременно с расходами, поэтому перед американским лидером Трампом стоит серьезная дилемма.

Ранее Джо Байден не только отметил укрепление российской позиций и президента Сирии Башара Асада, но и упрекнул президента Дональда Трампа в отсутствии внешней политики как таковой.

Our military deserves a commander-in-chief who ensures they have what they need when we send them into harm's way. Donald Trump betrays this sacred obligation. By abandoning partners who risk everything to stand at our side, Trump makes every future mission harder for our troops. https://t.co/2271hS1Qia