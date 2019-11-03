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12:13   3 Ноября 2019
Россия

Депутат ГД оценил слова Байдена об укреплении позиций РФ в Сирии

Депутат ГД оценил слова Байдена об укреплении позиций РФ в Сирии

Территория САР все больше переходит под контроль официальных сирийских властей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин. По его словам, американские позиции на мировой арене ослабевают «не потому, что у Дональда Трампа отсутствует внешняя политика», как ранее заявлял вице-президент США Джозеф Байден.

Депутат ГД считает, что позиции Вашингтона ослабели из-за кризиса — число военных конфликтов, в которых участвуют США, растет одновременно с расходами, поэтому перед американским лидером Трампом стоит серьезная дилемма.

«США придется постепенно отказываться от наименее выгодных и перспективных для себя проектов. Один из них — Сирия», — резюмировал Шерин.

Ранее Джо Байден не только отметил укрепление российской позиций и президента Сирии Башара Асада, но и упрекнул президента Дональда Трампа в отсутствии внешней политики как таковой.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #байден #трамп #гд

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