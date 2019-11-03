Олимпийский чемпион по боксу объяснил проигрыш Ковалева отсутствием жажды победы

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу, так как не был «голоден до победы», считает двукратный олимпийский чемпион по боксу (2004 и 2008 гг) Алексей Тищенко.

По словам спортсмена, он не увидел особого желания победить у Ковалева.

«Все было вялотекуще. Не было видно желания, голода до победы. Альварес уверенно провел поединок, знал, что он делает. Вообще не понятно, почему так получилось. Мне показалось, не было свежести. Может, это связано, что он провел последний бой совсем недавно — два месяца только прошло», — цитирует Тищенко «360».

В то же время олимпийский чемпион отметил, что за два месяца вполне можно восстановиться, если грамотно спланировать отдых и нагрузки.

Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между Ковалевым и Альваресом состоялся в Лас-Вегасе. Поединок закончился нокаутом россиянина в 11 раунде.