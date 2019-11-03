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Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

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11:50   3 Ноября 2019
Весь мир

Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

Руководство проамериканской коалиции SDF объявило о развертывании сил в Заевфратье. Курдские боевики, которые покинули 30-километровую зону близ сирийской границы, развернулись в провинции Дейр-эз-Зор в районах, прилегающих к реке Аль-Хабур.

Именно вокруг этой зоны находится большая часть нефтедобывающих мощностей САР, о намерении оккупировать которую американское руководство заявило на днях. Курдские бандформирования, оккупировавшие нефтяные поля, помогают Вашингтону удерживать территории и не допускают продажу нефти через Евфрат.

Ранее американский лидер Трамп заявил, что единственная цель США в Сирии — захват нефти в Заевфратье. По его словам, режим прекращения огня соблюдается, но Вашингтон оставляет за собой сирийскую нефть. США не интересует патруль границы, потому что Вашингтон хочет вернуть американских военных домой, но сейчас войска в САР.

«Мы оставили там войска, потому что хотим оставить у себя нефть. Мне нравится нефть, мне нравится, что мы удерживаем нефть», — заявил президент США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что захват сирийской нефти американцами — преступление международного масштаба. США находятся в САР неправомерно, вопреки позиции законного сирийского правительства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #курды #нефть #общество

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