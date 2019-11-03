Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

Российский лидер Владимир Путин отметил уникальные вокальные данные Александра Градского, которые позволили певцу вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады. Президент поздравил народного артиста РФ Александра Градского с 70-летним юбилеем. По его словам, у певца не только большой и щедрый талант, но и уникальные вокальные данные.

«Безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — добавил президент.

Путин отметил, что сейчас Александр Градский занимается любимым делом, участвует в интересных творческих проектах и заботится о профессиональном становлении одарённой молодежи. Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.