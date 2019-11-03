Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

 Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию

Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию
«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

 Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией

Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией
Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

 Huawei не остановит сильное давление США

Huawei не остановит сильное давление США

Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

 Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию

Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию
«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

 Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией

Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией
Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

 Huawei не остановит сильное давление США

Huawei не остановит сильное давление США

11:21   3 Ноября 2019
Россия

Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

Российский лидер Владимир Путин отметил уникальные вокальные данные Александра Градского, которые позволили певцу вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады. Президент поздравил народного артиста РФ Александра Градского с 70-летним юбилеем. По его словам, у певца не только большой и щедрый талант, но и уникальные вокальные данные.

«Безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — добавил президент.

Путин отметил, что сейчас Александр Градский занимается любимым делом, участвует в интересных творческих проектах и заботится о профессиональном становлении одарённой молодежи. Президент пожелал артисту здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #градский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...