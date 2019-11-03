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11:07   3 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

Уехал то ли в Эстонию, то ли в Финляндию. Об этом сообщил журналист Евгений Киселе в авторской программе, а позже подтвердил в Facebook. По его словам, журналист, который «погиб» и «воскрес» в Киеве, Аркадий Бабченко покинул украинскую территорию.

Ранее СМИ информировали, что Бабченко покинул страну после проигрыша бывшего украинского лидера Петра Порошенко на президентских выборах. Возможно, журналист прилетел в Норвегию, чтобы получить политическое убежище, которое может понадобиться Бабченко в случае начала преследования со стороны новых украинских властей, передает ФАН.

В мае 2018 года украинские СМИ сообщили, что Бабченко якобы убили на пороге квартиры в Киеве. Сначала информацию подтвердили представители украинской власти. Однако на следующий день стало известно, что информация о гибели журналиста оказалась инсценировкой. Мировое сообщество осудило действия Киева, устроившего «цирк».

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #общество #бабченко

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