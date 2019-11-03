Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

 Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию

Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию
«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

 Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией

Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией
Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

 Huawei не остановит сильное давление США

Huawei не остановит сильное давление США

Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

Путин поздравил Градского с 70-летним юбилеем

 Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию

Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию
«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

«Воскресший» журналист Бабченко покинул Украину

 Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией

Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией
Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

Ушедшие с приграничной зоны курдские боевики заняли нефтяные месторождения в Дейр-эз-Зоре

 Huawei не остановит сильное давление США

Huawei не остановит сильное давление США

10:46   3 Ноября 2019
Россия

Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию

Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию

Ожидающаяся в ноябре теплая погода в Московском регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления. Об этом сообщил врач-терапевт Виктор Лившин.

По его словам, когда меняется погода, тогда меняется и атмосферное давление, которое влияет на организм человека. Сначала реагируют сосуды, меняется кровоток, изменяется артериальное давление — перераспределяются жидкости.

«И первое, что в таком случае начинает чувствовать человек, — общее недомогание», — объяснил врач.

Реакция на изменение давления может проявляться в виде головной боли, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах и слабости. В группе риска пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Необходимо вести активный образ жизни и следить за рационом, чтобы избежать возможных последствий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #болезни #осень

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...