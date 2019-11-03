Теплая погода в ноябре приводит к недомоганию

Ожидающаяся в ноябре теплая погода в Московском регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления. Об этом сообщил врач-терапевт Виктор Лившин.

По его словам, когда меняется погода, тогда меняется и атмосферное давление, которое влияет на организм человека. Сначала реагируют сосуды, меняется кровоток, изменяется артериальное давление — перераспределяются жидкости.

«И первое, что в таком случае начинает чувствовать человек, — общее недомогание», — объяснил врач.

Реакция на изменение давления может проявляться в виде головной боли, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах и слабости. В группе риска пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Необходимо вести активный образ жизни и следить за рационом, чтобы избежать возможных последствий.