Киевский политолог предрек гибель авиаотрасли Украины без сообщения с Россией

Авиаотрасли Украины жизненно необходимо налаживание сообщения с Россией, иначе ее ждет печальный сценарий. Такое мнение выразил глава украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

На своей странице в Facebook Белашко, в частности, утверждает, что облет российской территории обходится слишком дорого украинским перевозчикам. Например, на маршруте Киев—Алматы эта сумма — 10 тысяч долларов, а Киев — Пекин — 15 тысяч долларов. Компенсация стоимости облета авансом сможет обеспечить выживание отрасли, но не ее развитие.

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — пишет Белашко.

Киев инициировал отмену авиасообщения с Россией в октябре 2015 года, запретив российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны и введя санкции из-за полетов в Крым.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, что прямого сообщения с Россией Украина не имеет, тогда как поезда между двумя странами курсируют. По его мнению. это негативно сказывается на украинском бизнесе.