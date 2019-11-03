Москвичей предупредили о пасмурной погоде в воскресенье
Воздух в столице к вечеру воскресенья, 3 ноября, прогреется до шести градусов тепла. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, москвичей и гостей столицы ожидают облачная пасмурная погода и местами дожди. В начале воскресенья в северных районах Московской области не исключили мокрый снег. Температура воздуха повысится я в течение дня и к вечеру составит от четырех до шести градусов тепла, что немного выше климатической нормы.
«Погода в Москве облачная временами будут идти дожди», — сказал Леус.
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