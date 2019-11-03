Россиянин Ковалев проиграл мексиканцу Альваресу в поединке за титул WBO

Российский боксер Сергей Ковалев уступил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе мексиканцу Саулю Альваресу.

Бой прошел в Лас-Вегасе. Альварес отправил в нокаут Ковалева в 11-м раунде.

«Ой-ой-ой, это нокаут!»: Мексиканец Сауль Канело Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, но попросил публику уважать соперника pic.twitter.com/dR3i2bjO2d — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 3, 2019

Таким образом 36-летний Ковалев потерпел свое четвертое поражение в карьере. Всего у него 34 победы и одна ничья.

29-летний Альварес одержал свою 53-ю победу. При этом у него одно поражение за карьеру и две ничьи. Сейчас в на счету мексиканца титулы WBA (Super) и WBC в среднем весе, звание регулярного чемпиона WBA во втором среднем весе и титул WBO в полутяжелом весе.

За победу над Ковалевым Альварес получит 35 миллионов долларов.