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Россиянин Ковалев проиграл мексиканцу Альваресу в поединке за титул WBO

Россиянин Ковалев проиграл мексиканцу Альваресу в поединке за титул WBO
9:59   3 Ноября 2019
Весь мир

Россиянин Ковалев проиграл мексиканцу Альваресу в поединке за титул WBO

Россиянин Ковалев проиграл мексиканцу Альваресу в поединке за титул WBO

Российский боксер Сергей Ковалев уступил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе мексиканцу Саулю Альваресу.

Бой прошел в Лас-Вегасе. Альварес отправил в нокаут Ковалева в 11-м раунде.

 

Таким образом 36-летний Ковалев потерпел свое четвертое поражение в карьере. Всего у него 34 победы и одна ничья.

29-летний Альварес одержал свою 53-ю победу. При этом у него одно поражение за карьеру и две ничьи. Сейчас в на счету мексиканца титулы WBA (Super) и WBC в среднем весе, звание регулярного чемпиона WBA во втором среднем весе и титул WBO в полутяжелом весе.

За победу над Ковалевым Альварес получит  35 миллионов долларов.

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Автор: Мария Владимирова
#бокс #ковалев #общество #весь мир

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