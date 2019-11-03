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9:50   3 Ноября 2019
Весь мир

Политика Трампа укрепляет позиции РФ на Ближнем Востоке

Политика Трампа укрепляет позиции РФ на Ближнем Востоке

Внешнеполитический курс американского лидера Дональда Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке России, Сирии и Ирана. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью газете The Wall Street Journal.

Байдена, который входит в число наиболее вероятных конкурентов Дональда Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, попросили прокомментировать отвод американских войск с северо-востока САР и намерение Вашингтона сохранить контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, у президента США вообще нет внешнеполитического курса, поэтому российские позиции в регионе укрепляются. Аналогичная ситуация с Ираном, который также укрепил позиции после решений действующей администрации США.

«Все перевернуто вверх дном теперь», — добавил Байден.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #трамп #общество

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