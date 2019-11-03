Политика Трампа укрепляет позиции РФ на Ближнем Востоке

Внешнеполитический курс американского лидера Дональда Трампа укрепляет позиции России на Ближнем Востоке России, Сирии и Ирана. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью газете The Wall Street Journal.

Байдена, который входит в число наиболее вероятных конкурентов Дональда Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, попросили прокомментировать отвод американских войск с северо-востока САР и намерение Вашингтона сохранить контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

По его словам, у президента США вообще нет внешнеполитического курса, поэтому российские позиции в регионе укрепляются. Аналогичная ситуация с Ираном, который также укрепил позиции после решений действующей администрации США.