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9:46   3 Ноября 2019
Весь мир

Норвежский политик не побоялась повторно призвать к отмене антироссийских санкций

Норвежский политик не побоялась повторно призвать к отмене антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик вновь заявила, что антироссийские санкции должны быть отменены, поскольку вредят экономике Европы. Свое мнение она изложила в статье для норвежского издания iFinnmark.

«Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», — написала Вассвик.

В статье также говорится, что от санкций страдает норвежский бизнес, поскольку теперь российский рынок для них закрыт. При этом, по мнению политика, Европа санкциями не достигла цели ослабить российскую экономику. Напротив, ограничения сделали ее более конкурентоспособной.

Ранее Рагнхильд Вассвик публично уже заявляла о необходимости отмены антироссийских санкций — во время норвежско-российской конференции, посвященной 75-летию освобождения Восточного Финнмарка. После того заявления, по словам Вассвик, на нее обрушилась волна критики.

 

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Автор: Мария Владимирова
#санкции #политика #весь мир #норвегия

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