Huawei не остановит сильное давление США
Китайская компания Huawei Technologies продолжает показывать высокие результаты, несмотря на торговую войну Пекина и Вашингтона, а также на сильное американское давление. Об этом сообщил вице-президент фирмы Эдвард Чжоу. По его словам, между КНР и США продолжаются торговая и технологическая войны.
«Нам приходится прилагать немалые усилия в этой связи», — добавил Чжоу.
Однако даже самое сильное американское давление, которое испытывает Huawei Technologies, не помешает китайской компании продолжать получать хорошие результаты в бизнесе. Доход одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций по результатам первых трех кварталов 2019 года составил 86,7 миллиарда долларов.
«Это 24 процента роста по сравнению с тем же периодом 2018 года», — сказал Чжоу.
Why is it important to build a “trust-based digital flow” governance framework? #RenZhengfei and two distinguished guests will give their opinions at A Coffee With Ren on Nov 6 at 4-5:30pm (GMT+8). Follow all the action via the livestream. pic.twitter.com/ZZsrL4dPjS— Huawei (@Huawei) 3 ноября 2019 г.