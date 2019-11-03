Huawei не остановит сильное давление США

Китайская компания Huawei Technologies продолжает показывать высокие результаты, несмотря на торговую войну Пекина и Вашингтона, а также на сильное американское давление. Об этом сообщил вице-президент фирмы Эдвард Чжоу. По его словам, между КНР и США продолжаются торговая и технологическая войны.

«Нам приходится прилагать немалые усилия в этой связи», — добавил Чжоу. Однако даже самое сильное американское давление, которое испытывает Huawei Technologies, не помешает китайской компании продолжать получать хорошие результаты в бизнесе. Доход одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций по результатам первых трех кварталов 2019 года составил 86,7 миллиарда долларов. «Это 24 процента роста по сравнению с тем же периодом 2018 года», — сказал Чжоу.