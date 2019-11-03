Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее в субботу, 2 ноября, в Москве во дворе на улице академика Анохина неизвестный убил руководителя Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майора полиции Ибрагима Эльджаркиеав, от рук преступников также погиб его родной брат 1988 года рождения.

По словам Петренко, председатель СК РФ поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства помочь в расследовании данного уголовного дела.