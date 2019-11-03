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9:14   3 Ноября 2019
Россия

Бастрыкин лично проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Бастрыкин лично проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее в субботу, 2 ноября, в Москве во дворе на улице академика Анохина неизвестный убил руководителя Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майора полиции Ибрагима Эльджаркиеав, от рук преступников также погиб его родной брат 1988 года рождения.

По словам Петренко, председатель СК РФ поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства помочь в расследовании данного уголовного дела.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — добавила Петренко.

Возбудили уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия.

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Автор: Анатолий Кубарев
#убийство #следственный комитет #общество #бастрыкин

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