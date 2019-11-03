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9:05   3 Ноября 2019
Сирия

Маршрут патруля российской военной полиции у Кобани на 80 процентов проходит по бездорожью

Маршрут патруля российской военной полиции у Кобани на 80 процентов проходит по бездорожью

Порядка 80 процентов маршрута российской военной полиции при патрулировании близ города Кобани на севере САР пролегает по бездорожью, сообщает корреспондент РИА Новости.

Маршрут патрулирования колонны, включающей три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР, меняется каждый день, чтобы проконтролировать обстановку на каждой улице. Одинаково лишь расстояние – 160 километров, 80 % которых — бездорожье.

Напомним, 22 октября в Сочи  лидеры России и Турции подписали меморандум, включающий положение о вводе на север Сирии за пределами зоны турецкой антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков российских и сирийских военных. Их задача — способствовать отходу курдских бандформирований на 30 километров от границы с Турцией.

Поскольку, как сообщил 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвод сил курдских радикалов завершен досрочно, Россия и Турция начали совместное патрулирование на глубину до 10 километров от границы западнее и восточнее зоны турецкой спецоперации, за исключением города Камышлы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция

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