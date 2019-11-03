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 Европа бездействует, пока Турция ловит освобожденных курдскими боевиками террористов ИГ*

Европа бездействует, пока Турция ловит освобожденных курдскими боевиками террористов ИГ*
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Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского в центре Киева

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Более 200 протестующих задержаны в субботу в Гонконге

Более 200 протестующих задержаны в субботу в Гонконге

 Европа бездействует, пока Турция ловит освобожденных курдскими боевиками террористов ИГ*

Европа бездействует, пока Турция ловит освобожденных курдскими боевиками террористов ИГ*
7:32   3 Ноября 2019
Весь мир

Европа бездействует, пока Турция ловит освобожденных курдскими боевиками террористов ИГ*

Европа бездействует, пока Турция ловит освобожденных курдскими боевиками террористов ИГ*

Власти Турции обвинили ЕС в бездействии по ситуации с заключенными террористами ИГ*, выпущенными на свободу курдскими радикалами. В турецком МИД подчеркнули, что если курды перестанут охранять лагеря, в Европу могут проникнуть до 800 боевиков, пишет Федеральное агентство новостей.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу возмущен позицией Брюсселя, что Турция должна сама решать эту проблему. Он назвал такое поведение «неприемлемым и безответственным».

«Мы не отель для террористов из ИГ*», — сказал он.

Напомним, курдские боевики заявили, что не будут охранять террористов ИГ*, так как отправляются воевать с Турцией на сирийской границе.

Курдский самопровозглашенный «Сирийский демократический совет» сообщил, что радикалам «не хватает ресурсов» для охраны тюрем с шестью тысячами террористов ИГ* и 12 тысячами членов их семей.

Ранее, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, силы самообороны сирийских курдов освободили из тюрем 750 террористов ИГ*, 195 из них задержаны турецкими военными.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #иг #турция #курды

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