Европа бездействует, пока Турция ловит освобожденных курдскими боевиками террористов ИГ*

Власти Турции обвинили ЕС в бездействии по ситуации с заключенными террористами ИГ*, выпущенными на свободу курдскими радикалами. В турецком МИД подчеркнули, что если курды перестанут охранять лагеря, в Европу могут проникнуть до 800 боевиков, пишет Федеральное агентство новостей.

Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу возмущен позицией Брюсселя, что Турция должна сама решать эту проблему. Он назвал такое поведение «неприемлемым и безответственным».

«Мы не отель для террористов из ИГ*», — сказал он.

Напомним, курдские боевики заявили, что не будут охранять террористов ИГ*, так как отправляются воевать с Турцией на сирийской границе.

Курдский самопровозглашенный «Сирийский демократический совет» сообщил, что радикалам «не хватает ресурсов» для охраны тюрем с шестью тысячами террористов ИГ* и 12 тысячами членов их семей.

Ранее, по словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, силы самообороны сирийских курдов освободили из тюрем 750 террористов ИГ*, 195 из них задержаны турецкими военными.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.