Более 200 протестующих задержаны в субботу в Гонконге

Гонконгская полиция осудила уличное насилие и задержала в субботу в разных районах города более 200 протестующих, сообщается в заявлении полиции специального административного района.

В нем уточняется, что в ходе протестов были совершены акты насилия и вандализма. Демонстранты нарушили запрет полиции на участие в незаконных собраниях и пришли в парк Виктория около 14:00, устроив массовые беспорядки. Протестующие сперва заблокировали несколько улиц в районах Козуэй-Бэй и Ван Чай, после чего подожгли баррикады и принялись швырять в полицейских «коктейли Молотова», кирпичи и иные предметы, представляющие опасность, в частности, гвозди.

Позже часть митингующих отправилась грабить и жечь магазины, повреждать объекты метрополитена и даже нападать на прохожих.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, резиновые и пластиковые пули.