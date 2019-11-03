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Более 200 протестующих задержаны в субботу в Гонконге

Более 200 протестующих задержаны в субботу в Гонконге

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7:34   3 Ноября 2019
Весь мир

Более 200 протестующих задержаны в субботу в Гонконге

Более 200 протестующих задержаны в субботу в Гонконге

Гонконгская полиция осудила уличное насилие и задержала в субботу в разных районах города более 200 протестующих, сообщается в заявлении полиции специального административного района.

В нем уточняется, что в ходе протестов были совершены акты насилия и вандализма. Демонстранты нарушили запрет полиции на участие в незаконных собраниях и пришли в парк Виктория около 14:00, устроив массовые беспорядки. Протестующие сперва заблокировали несколько улиц в районах Козуэй-Бэй и Ван Чай, после чего подожгли баррикады и принялись швырять в полицейских «коктейли Молотова», кирпичи и иные предметы, представляющие опасность, в частности, гвозди.

Позже часть митингующих отправилась грабить и жечь магазины, повреждать объекты метрополитена и даже нападать на прохожих.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, резиновые и пластиковые пули.

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #гонконг

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