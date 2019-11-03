Швыдкой, Крикалев и еще четверо россиян награждены японскими орденами Восходящего солнца

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой награжден японским орденом Восходящего солнца второй степени, а исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев — наградой третьей степени за содействие развитию сотрудничества с Японией, сообщается в воскресенье в соответствующем постановлении японского правительства.

Также орденов третьей степени удостоены директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин и бывший ректор Сахалинского государственного университета Борис Мисиков.

Награду шестой степени получила Ольга Мальцева, глава группы «Химавари» — Санкт-Петербургского отделения филиала института Икэнобо в России и странах СНГ.

Орденами Восходящего солнца награждены 4113 граждан Японии и 136 иностранцев из 66 стран мира, в том числе министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и экс-глава Пнтагона Леон Панетта.