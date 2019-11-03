Резолюция против неонацизма принята городским советом Дрездена

Городской совет немецкого города Дрездена принял резолюцию Nazinotstand («НацизмуНеМесто»), направленную на борьбу с неонацизмом, сообщает MDR.

Ее инициатор, член госсовета Макс Ашенбах рассказал, что местные власти взволнованы распространением в городе правых идей, что серьезно угрожает населению Дрездена.

Новая резолюция будет работать как режим «чрезвычайной ситуации». Горожанам необходимо объединиться в помощи жертвам агрессии неонацистов и оградить меньшинства от насилия ультраправых экстремистов.

За резолюцию было отдано 39 голосов и 29 — против. Члены правящей партии христианских демократов не стали участвовать в голосовании, заявив, что ее принятие послужит «актом политического символизма».