Поиски моряка с танкера «Залив Америка» возобновлены в порту Находка

Спасатели возобновили активный этап поисков моряка танкера «Залив Америка» в приморском порту Находка, где ранее произошел взрыв, рассказали РИА Новости в аварийно-спасательной службе порта.

Ранее поступила информация, что на танкере произошел хлопок газа, в результате инцидента два человека погибли, а третий ушел под воду на глазах экипажа. Поисками его тела сейчас занимаются спасатели, в мероприятиях задействованы несколько судов, в том числе судно «Капитан Соколов» и два буксира.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, ставшего причиной гибели двух и более лиц.