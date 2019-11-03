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4:38   3 Ноября 2019
Россия

Поиски моряка с танкера «Залив Америка» возобновлены в порту Находка

Поиски моряка с танкера «Залив Америка» возобновлены в порту Находка

Спасатели возобновили активный этап поисков моряка танкера «Залив Америка» в приморском порту Находка, где ранее произошел взрыв, рассказали РИА Новости в аварийно-спасательной службе порта.

Ранее поступила информация, что на танкере произошел хлопок газа, в результате инцидента два человека погибли, а третий ушел под воду на глазах экипажа. Поисками его тела сейчас занимаются спасатели, в мероприятиях задействованы несколько судов, в том числе судно «Капитан Соколов» и два буксира.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, ставшего причиной гибели двух и более лиц.

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Автор: Мария Милкевич
#приморье #взрыв #танкер #находка

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