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4:30   3 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского в центре Киева

Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского в центре Киева

Украинский журналист Станислав Речинский сообщил в Facebook о драке, которая произошла в среду, 30 октября, на Банковой улице в Киеве между председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и главой администрации президента Украины Андреем Богданом.

Предположительно потасовка произошла в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. В посте сообщается, что в ходе конфликта Баканов выбил Богдану зуб, и тот с тех пор не выходит на работу.

Речинский пишет, что инцидент произошел из-за разногласий по поводу назначения начальника Главного следственного управления СБУ. Баканов желал видеть на этом посту генерал-майора Василия Вовка, в то время как Богдан был сторонником полковника СБУ Дмитрия Нескоромного.

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Автор: Мария Милкевич
#украина

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