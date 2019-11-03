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 Трамп прямо заявил, что в Сирии американцев интересует только кража нефти

Трамп прямо заявил, что в Сирии американцев интересует только кража нефти
4:16   3 Ноября 2019
Весь мир

Трамп прямо заявил, что в Сирии американцев интересует только кража нефти

Трамп прямо заявил, что в Сирии американцев интересует только кража нефти

Дональд Трамп откровенно заявил журналистам, что США в Сирии отныне интересует только нефть, и оккупационные войска остаются в регионе лишь для того, чтобы удерживать нефтяные месторождения в Заевфратье, пишет Федеральное агентство новостей.

Он сообщил, что доволен тем, как соблюдается режим прекращения огня, и добавил, что не намерен заниматься патрулированием сирийской границы.

«Пусть кто-то другой патрулирует сирийскую границу, скажем, Турция — пускай, они там уже тысячу лет воюют, — сказал он.

Когда Трамп «уступил» сирийскую границу Турции, подконтрольные США курдские боевики покинули 30-километровую буферную зону и сконцентрировались южнее, на нефтяных объектах Заевфратья. Курдско-американские оккупанты не намерены пускать туда правительство Сирии, вложившее огромные средства в разработку этих месторождений.

Россия неоднократно заявляла, что действиям США по эксплуатации чужих природных ресурсов нет и не может быть законных оправданий. Вашингтон объясняет ситуацию желанием защитить нефтяные объекты от ИГ*, хотя еще в марте Белый дом публично заявил, что эта террористическая организация побеждена и полностью уничтожена.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия #турция #курды #нефть #трамп

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