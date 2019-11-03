Медведев допускает возможность морских учений в формате Россия — АСЕАН

Российский премьер Дмитрий Медведев считает вполне вероятной организацию совместных морских учений РФ и стран АСЕАН, свое мнение он выразил в интервью газете Bangkok Post накануне визита на саммит АСЕАН в столицу Таиланда.

Он отметил масштабный характер морских маневров в рамках «СМОА плюс» — совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, который прошли в апреле-мае в Сингапуре, и добавил, что «можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате».

По словам Медведева, ассоциация имеет такой опыт с другими крупными державами. Премьер-министр РФ считает, что такие учения способны повысить безопасность на море.

Он напомнил, что Россия уже решает задачи морской безопасности стран АСЕАН, в частности, корабли ВМФ РФ регулярно заходят в порты Юго-Восточной Азии, в частности во Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию.