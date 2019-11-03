Washington Post пишет, что Трамп ненавидел Украину с начала президентства

Дональд Трамп питает «неукротимую ненависть» к Украине с самого начала своего президентства, пишет в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома.

Источник издания заявил, что сотрудники администрации «никогда не могли этого понять». Он выдвинул гипотезу, что причиной послужили сведения о том, что киевские власти якобы сотрудничали с демократами в ходе избирательной кампании в 2016 году, собираясь помешать Трампу победить.

Осенью 2017 года Трамп планировал впервые встретиться с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. Перед переговорами состоялся краткий брифинг по обстановке в стране, в ходе которого американский лидер заявлял, что Украина не является «настоящей страной», всегда была частью России и «полностью коррумпирована».

В конце того же года Трамп до последнего сопротивлялся инициативе своих помощников по предоставлению Украине противотанковых комплексов Javelin. По словам источника WP, «он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна», — цитирует газета свой источник. И все же в декабре 2017 года Трамп одобрил поставки.