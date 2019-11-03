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Захарова обвинила Украину в «националистическом угаре» из-за демонтажа фигуры Жукова

Захарова обвинила Украину в «националистическом угаре» из-за демонтажа фигуры Жукова

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1:52   3 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Захарова обвинила Украину в «националистическом угаре» из-за демонтажа фигуры Жукова

Захарова обвинила Украину в «националистическом угаре» из-за демонтажа фигуры Жукова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook назвала «националистическим угаром» осквернение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе.

Ранее стало известно о проведении мирной акции «Реквием по Жукову». Жители Одессы, расстроенные и возмущенные демонтажом барельефа Жукова со здания военкомата на Канатной, 87, пришли выразить свой протест. Неонацисты убрали скульптуру со здания 31 октября.

Захарова сообщила, что «люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры», что «привело неонацистов в «звериное состояние», и они стали жечь цветы», обосновывая свое поведение словами: «Это Украина. Нам не нужно героев советских».

По словам официального представителя МИД РФ, на Украине «все смешалось в националистическом угаре».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #захарова #украина #жуков

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