Захарова обвинила Украину в «националистическом угаре» из-за демонтажа фигуры Жукова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Facebook назвала «националистическим угаром» осквернение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе.

Ранее стало известно о проведении мирной акции «Реквием по Жукову». Жители Одессы, расстроенные и возмущенные демонтажом барельефа Жукова со здания военкомата на Канатной, 87, пришли выразить свой протест. Неонацисты убрали скульптуру со здания 31 октября.

Захарова сообщила, что «люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры», что «привело неонацистов в «звериное состояние», и они стали жечь цветы», обосновывая свое поведение словами: «Это Украина. Нам не нужно героев советских».

По словам официального представителя МИД РФ, на Украине «все смешалось в националистическом угаре».