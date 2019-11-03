Курдские радикалы готовят теракты на севере САР, чтобы вернуть туда оккупационные силы США

«Спецслужбы» курдских боевиков готовят в Заевфратье теракты, которые хотят представить как деятельность «спящих ячеек» ИГ*, пишет Федеральное агентство новостей.

На их счету похищения, убийства, пытки и расправы над лидерами из других этнических групп, а также оппонентами среди курдских деятелей. Курдские спецслужбы, вероятно, устроили ряд диверсий против американских колонн с контрабандной нефтью. Цель таких действий — напомнить союзникам из США, что курдские союзники им необходимы.

С началом спецоперации Турции «Источник мира» многие пленные террористы ИГ* сбежали из мест заключения, причем охранники лагерей практически не пострадали. Все это говорит о том, что курдским радикалам нужно сохранить «террористическую угрозу», ведь война для них связана с бизнесом и нефтью, и поэтому она должна продолжаться.

Бросив курдские бандформирования накануне турецкой спецоперации, США пытались поставить им границы. Но потом, чтобы курды не подчинились от безвыходности Дамаску, Вашингтону пришлось платить им долю дохода от кражи сирийской нефти. В итоге, в то время как власти Сирии при поддержке России пытаются уберечь народ от нового кровопролития и обеспечивают развод курдских сил и турецкой армии, чего не смогли сделать США, курдские полевые командиры вновь договариваются с Вашингтоном.

Они хотят уговорить американцев вернуть войска на север Сирии — в Рожаву, на северо-восток Хасаки, и пообещать им защиту. Так сепаратистские группировки смогут сохранить свое положение на крайнем северо-востоке Сирии, ведь в Турции и Ираке им места уже нет, а покидать насиженные места, где они получали крупную прибыль, курдским лидерам не хочется.

Так как США необходим укрепленный тыл на период усиления борьбы с иранским влиянием в Ираке, курдские радикалы в Сирии готовы сами вновь поджечь Заевфратье посредством освобожденных террористов ИГ*, чтобы предложить американским военным поддержку для их устранения.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.