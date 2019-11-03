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0:00   3 Ноября 2019
Россия

Соболь в соцсетях оправдывается за полученные от гробовщиков миллионы на Мосгордуму

Соболь в соцсетях оправдывается за полученные от гробовщиков миллионы на Мосгордуму

Бывший кандидат в МГД и юрист «ФБК» Любовь Соболь оправдывается в Twitter за средства, полученные на свою предвыборную кампанию от московской кладбищенской мафии, пишет издание «Nation News».

Напомним, что Соболь, как и более чем 30 экс-кандидатов, до сих пор не предоставила информацию о происхождении денег, вложенных в избирательную кампанию. После этого сложно назвать ее деятельность «честной и прозрачной» и можно заподозрить, что сотруднице «ФБК» есть что скрывать.

В пятницу, 1 ноября, аккаунт kremlin_russian в Instagram опубликовал пост, где рассказывалось, как Соболь посредством своего супруга Сергея Мохова заключила соглашение с похоронным бизнесом о финансировании своего участия в предвыборной гонке.

Соболь обязалась после победы лоббировать интересы одной похоронной компании, которая выделила ей пять миллионов рублей, и давить на другую. Однако в Мосгордуму Любовь не прошла и теперь, как писала журналист Леся Рябцева, активно изображает «семейную идиллию» в Instagram для кладбищенской мафии, чтобы не терять богатых спонсоров. Если супруги разойдутся, Соболь перестанет отрабатывать вложенные в нее деньги, и мафии придется искать себе другую «прислугу».

В Twitter Соболь пишет, якобы все деньги на выборы получила «от тысяч людей» через донаты. Но если это так, почему она до сих пор не отчитались о расходах на избирательную кампанию. Видимо, правда слишком неприглядна, поэтому Соболь продолжает врать своим сторонникам и подписчикам, как она поступала еще во время предвыборной кампании, чтобы сохранить лицо.

 

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Автор: Мария Милкевич
#фбк #мосгордума #соболь

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