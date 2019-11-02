Глава ЦПВС рассказал о маршруте патрулирования военной полиции РФ в Сирии

Военная полиция РФ продолжает патрулировать территорию восточнее города Камышлы в сирийской провинции Эль-Хасака и северо-восток провинции Алеппо, рассказал на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

В пятницу, 1 ноября, Россия и Турция провели первое совместное патрулирование близ северной границы Сирии на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от зоны проведения спецоперации Турции «Источник мира».

Напомним, лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи подписали меморандум, согласно которому российские и сирийские военные войдут в приграничную с Турцией зону, чтобы способствовать выводу курдских бандформирований из 30-километровой зоны безопасности. Ранее с этой целью Турция провела операцию «Источник мира», чтобы обезопасить свою южную границу от курдских радикалов, мечтающих создать собственное государство в ущерб территориальной целостности Сирии и других стран с курдским населением.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 октября рассказал, что отвод курдских боевиков из буферной зоны закончен досрочно. После этого, согласно меморандуму, стартовало российско-турецкое патрулирование.