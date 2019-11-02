Беглов рассказал петербуржцам о работе над городским бюджетом на 2020 год

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице во «ВКонтакте» рассказал петербуржцам о работе над городским бюджетом на 2020 год.

Он перечислил ключевые направления — образование, здравоохранение, уборка и обслуживание города, благоустройство, транспорт, социальная инфраструктура, отметив, что подробно расходы города расписаны на сайте «Открытый бюджет» budget.gov.spb.ru.

По словам губернатора, финансирование госпрограммы «Развитие образования» выросло на 18 % по сравнению с 2018 годом, госпрограммы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» за счет средств городского бюджета — на 10 %, содержания дорог — на 17 %, проекта «Комфортная городская среда» — на 20 % больше, чем в 2019 году.

Он добавил, что за 10 лет будет вложено 500 миллиардов рублей в железнодорожную инфраструктуру. На строительство и приобретение объектов социальной инфраструктуры в бюджете на 2020–2022 годы выделено более 98 миллиардов рублей.

Беглов подчеркнул, что порядка 70 % расходов бюджета выделено на социальные программы — льготы, субсидии, выплаты молодым мамам, ежемесячные доплаты за классное руководство и т. д.

Подытоживая сказанное, градоначальник отметил, что правительство Петербурга добилось увеличения поступлений из федерального бюджета в городской бюджет. В 2020 году Северная столица получит около 20 миллиардов вместо запланированных ранее 12. Беглов выразил уверенность, что Санкт-Петербург может рассчитывать на дальнейшее увеличение федерального софинансирования.