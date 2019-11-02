Вице-спикер Госдумы Петр Толстой стал героем проекта ФАН о патриотизме. Прямого потомка графа Льва Толстого, телеведущего, журналиста, политика и общественного деятеля все в России знают и любят, его политические передачи не оставляют людей равнодушным.

Петр Толстой унаследовал ценности своего великого прапрадеда, классика мировой литературы Льва Толстого — патриотизм, преданность, жертвенность. Патриотизм для него — это чувство единения, сопричастности общему делу.

Петр Толстой выделяется среди других журналистов тонким умом и невероятным политическим чутьем. Благодаря этим качествам он стал одним из главных патриотических тележурналистов России. За аналитическую программу «Воскресное время» ему вручили ТЭФИ — отечественный аналог телевизионного «Оскара».

Уже три года Толстой является депутатом в парламент от фракции «Единой России», за это время он выступил автором 54 законодательных инициатив. Его политические взгляды для кого-то могут выглядеть чересчур радикальными, но, по собственным словам Толстого, он руководствуется исключительно патриотическим чувством.