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21:45   2 Ноября 2019
Россия

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой стал героем проекта ФАН о патриотизме

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой стал героем проекта ФАН о патриотизме

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой стал героем проекта ФАН о патриотизме. Прямого потомка графа Льва Толстого, телеведущего, журналиста, политика и общественного деятеля все в России знают и любят, его политические передачи не оставляют людей равнодушным.

Петр Толстой унаследовал ценности своего великого прапрадеда, классика мировой литературы Льва Толстого — патриотизм, преданность, жертвенность. Патриотизм для него — это чувство единения, сопричастности общему делу.

Петр Толстой выделяется среди других журналистов тонким умом и невероятным политическим чутьем. Благодаря этим качествам он стал одним из главных патриотических тележурналистов России. За аналитическую программу «Воскресное время» ему вручили ТЭФИ — отечественный аналог телевизионного «Оскара».

Уже три года Толстой является депутатом в парламент от фракции «Единой России», за это время он выступил автором 54 законодательных инициатив. Его политические взгляды для кого-то могут выглядеть чересчур радикальными, но, по собственным словам Толстого, он руководствуется исключительно патриотическим чувством.

«Патриотизм — национальная идея России, он подразумевает общность: общие ценности, общий язык, общую историю, флаг и гимн страны», — считает Петр Толстой.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #толстой #патриотизм

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