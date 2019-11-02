Пытаясь скрыть зарубежного спонсора, в ФБК выдумали анонимное пожертвование в 75 миллионов

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло заявил, что некий аноним принес в «Фонд борьбы с коррупцией» флешку, на которой оказались десятки миллионов в биткоинах. В фонде личность «курьера» тщательно скрывают, боясь выдать иностранного спонсора, пишет ФАН.

Следственные органы обратили пристальное внимание на ФБК после того, как появилась информация о том, что в фонде отмывают миллиард рублей. В итоге «сумма претензий» снизилась до 75 миллионов рублей. Сотрудники ФБК все отрицают, заявляя, что живут исключительно на донаты россиян.

По мнению Ремесло, слова о невиновности работников ФБК — ложь, а 75 миллионов взялись «не из воздуха». Он обратил внимание на интервью адвоката Владимира Воронина, в котором он заявил, что 75 миллионов могли всплыть в документах следствия после сделки с криптовалютой. Воронин представляет интересы юриста ФБК Вячеслава Гимади.

По информации защитника, которую он получил от Гимади, в фонд ранее приходил некий жертвователь, который вручил флешку с данными, позволяющими совершить трансфер с биткоинами на сумму в 75 миллионов.

«Реализовали биткоины через криптовалютную биржу, а полученные денежные средства разместили на счетах. Возможно, следствие считает, что это отмывание. Однако на самом деле это обычная торговая операция», — сказал Воронин.

Ремесло усомнился, что некий человек отдает огромную сумму денег, а сотрудники ФБК ничего при этом не проверяют. При этом блогер Алексей Навальный, который часто хвастается своей «открытостью», ничего об этой истории не рассказывал. Ремесло предположил, что флешка с криптовалютой как раз и представляла собой деньги от зарубежного спонсора.

По словам общественника, эта история рассчитана на тех, кто не умеет рефлексировать. Мысль о том, что Навальный получает деньги от зарубежных спонсоров, пугает его сторонников и жертвователей. Ведь в таком случае «образ честной и прозрачной организации» испарится.