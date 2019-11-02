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20:59   2 Ноября 2019
Россия

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства главы ингушского Центра «Э»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства главы ингушского Центра «Э»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства главы центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Неизвестный напал на мужчину на улице Академика Анохина в Москве.

Кроме того, погиб еще один мужчина, который сопровождал Эльджаркиева, подтвердили в ГУ МВД по Москве. По предварительным данным, это его брат.

К настоящему моменту известно, что неизвестный нападавший сначала выстрелил в одного из мужчин, а когда тот упал и ему на помощь бросился второй — застрелил и его.

Полиция ведет розыск подозреваемого. Ряд СМИ пишет, что нападавших было двое. 

Дело возбуждено по факту убийства двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ)

На Эльджаркиева уже было совершено покушение в начале 2019 года. 12 января он возвращался из Чечни в Ингушетию. Его машину обстреляли из автоматов в Сунженском районе. Тогда Эльджаркиев не пострадал.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #ск рф #криминал

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