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Шоу с аль-Багдади оказалось почти полным повтором «ликвидации» бен Ладена

Шоу с аль-Багдади оказалось почти полным повтором «ликвидации» бен Ладена

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20:11   2 Ноября 2019
Весь мир

Шоу с аль-Багдади оказалось почти полным повтором «ликвидации» бен Ладена

Шоу с аль-Багдади оказалось почти полным повтором «ликвидации» бен Ладена

Востоковед Андрей Чупрыгин считает, что слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что США «сделали» аль-Багдади террористом номер один подкреплено реальными фактами. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Речь идет о том времени, когда главарь запрещенной группировки ИГ* находился в фильтрационном лагере «Кэмп-Букка» в Ираке. По словам эксперта, Штаты своей оккупацией Ирака в 2003 году создали условия для формирования террористических группировок. В частности, в 2009 году американцы оставили «Кэмп-Букку», а две с лишним тысячи заключенных разбрелись по стране.

аль-Багдади

Аль-Багдади был радикализован под опекой США, считает Чупрыгин. В «Букке» закаленные джихадисты передавали свой опыт новобранцам. Это в итоге и послужило созданию ИГ*. 

«Абу Бакр аль-Багдади как террорист сформировался именно там, и авторитет тоже приобрел в лагере. Можно безо всякой натяжки сказать, что своим отношением к заключенным в лагере Букка американцы внесли свою лепту в формирование аль-Багдади в качестве будущего халифа ИГ*», — подчеркнул востоковед.

Исходя из такой лояльности Штатов по отношению к террористам, Чупрыгин усомнился в реальности операции по ликвидации аль-Багдади. По его мнению, эта операция как две капли воды похожа на то, что случилось с бен Ладеном.

«Что произошло на самом деле с аль-Багдади, сказать сложно, но, как и в задаче с бен Ладеном, американцы поспешили зачистить все следы. Их задачей было не дать возможности третьей стороне произвести независимую экспертизу», — добавил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что аль-Багдади является порождением Штатов. Он подчеркнул, что Москва призывает Вашингтон поделиться более точной информацией о его «ликвидации», поскольку многие заявления США нельзя подтвердить.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #терроризм #иг #аль-багдади

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