Турция грозит напичкать Европу террористами, которых освободили курдские боевики

Анкара обвинила Евросоюз в безответственном отношении к террористам запрещенной группировки ИГ*, находящимся в лагерях для пленных на севере Сирии. С соответствующим заявлением выступил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, ситуация, когда Турция в одиночку должна справляться с этой проблемой, неприемлема. Если в ближайшем будущем отношения некоторых стран и Брюсселя к проблеме не изменится, Анкара начнет отправлять пленных боевиков в Европу, подчеркнул министр.

Напомним, в начале октября Турция начала в Сирии антитеррористическую операцию, которая была направлена против курдских бандформирований и сторонников ИГ*. Курдские радикалы, прикрываясь «борьбой с ИГ*», договаривались с террористами и заходили на захваченные ими территории, где угнетали местное население.

Когда Турция объявила об операции, курдские террористы начали освобождать боевиков ИГ* из тюрем.

*Террористическая операция, запрещена в РФ