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 Турция грозит напичкать Европу террористами, которых освободили курдские боевики

Турция грозит напичкать Европу террористами, которых освободили курдские боевики
19:13   2 Ноября 2019
Весь мир

Турция грозит напичкать Европу террористами, которых освободили курдские боевики

Турция грозит напичкать Европу террористами, которых освободили курдские боевики

Анкара обвинила Евросоюз в безответственном отношении к террористам запрещенной группировки ИГ*, находящимся в лагерях для пленных на севере Сирии. С соответствующим заявлением выступил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, ситуация, когда Турция в одиночку должна справляться с этой проблемой, неприемлема. Если в ближайшем будущем отношения некоторых стран и Брюсселя к проблеме не изменится, Анкара начнет отправлять пленных боевиков в Европу, подчеркнул министр. 

Напомним, в начале октября Турция начала в Сирии антитеррористическую операцию, которая была направлена против курдских бандформирований и сторонников ИГ*. Курдские радикалы, прикрываясь «борьбой с ИГ*», договаривались с террористами и заходили на захваченные ими территории, где угнетали местное население.

Когда Турция объявила об операции, курдские террористы начали освобождать боевиков ИГ* из тюрем. 

*Террористическая операция, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #иг #турция

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