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21:25   2 Ноября 2019
Весь мир

Абу Зубейр - лишь один из множества известных террористов в рядах ПНС Ливии, заявил эксперт

Абу Зубейр - лишь один из множества известных террористов в рядах ПНС Ливии, заявил эксперт

В рядах группировки, входящей в состав министерства внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, обнаружен известный террорист Саад ат-Тайра по прозвищу «Абу Зубейр», сообщила пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА). Ат-Тайра объявлен в розыск службами безопасности и вооруженными силами Временного правительства в Тобруке. Он появился в одном из роликов, обнародованных ПНС Ливии. 

Саад ат-Тайра или «Абу Зубейр» в декабре 2014 года был одним из создателей коалиции экстремистских вооруженных группировок «Совет моджахедов Дерны». В 2015 году он бежал из города. Затем вошел в террористическую группировку, члены которой также бежали в Триполи из Дерны, Бенгази и Адждабии. В составе банды из Бенгази ат-Тайра участвовал в попытках захвата Машруа ан-Нахр, также воевал против сил ЛНА в Дерне и Бенгази. Сейчас он - один их полевых командиров бригады «Абу Салим», официально входящей в состав в структуры министерства внутренних дел так называемого ПНС Ливии.

Абу Зубейр - лишь один из множества известных террористов в рядах ПНС Ливии, заявил эксперт

Военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин подчеркнул, что среди боевиков, поддерживающих ПНС в Триполи, немало членов запрещенных в России «Аль-Каиды»* и ИГ*, поэтому нет ничего удивительного, что в их числе оказался и Абу Зубейр. Боевики группировок сконцентрировались в Триполи, когда командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале военной операции по освобождению столицы страны. 

«Такая публика концентрируется именно вокруг ПНС, потому что их или нанимают в качестве наемников под контролем Турции, или по призыву джихадистских группировок, в том числе ливийской «Аль-Каиды» — это «Аль-Каида в странах Исламского Магриба» (AQIP). Они действуют либо в координации с войсками ПНС, либо действуют фактически полуавтономно, формально координируясь с ними, но принимая решения самостоятельно, — приводит слова Рожина Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, боевиков используют на фронте, а также для атаки на линии снабжения ЛНА в центральной Ливии. Так, к югу от Сирта периодически происходят нападения террористов из ИГ* и различных структур «Аль-Каиды»*. Они в открытую заявляют, что  поддерживают признанное на Западе ПНС Ливии.

*Организации, запрещенные в РФ.  

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Автор: Михаил Исхаков
#политика #ливия #весь мир #триполи #пнс ливии

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