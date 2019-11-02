Зюганов надеется, что Путин его поддержит в ситуации с губернатором Иркутской области

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов надеется, что президент России Владимир Путин поддержит направленное ему обращение депутатов Госдумы по поводу ситуации с главой Иркутской области Сергеем Левченко. Против главы Приангарья развернута информационная компания, считают коммунисты.

Ранее депутаты КПРФ обратились к Путину с призывом не отправлять Левченко в отставку.

«Все 43 депутата фракции официально обратились к президенту», — заявил Зюганов.

Депутат уверен, что глава государства обращение коммунистов поддержит, поскольку «гарант должен гарантировать законность и порядок, а не произвол». По его словам, Иркутская область под началом Левченко добилась значительных успехов в социальном и экономическом плане, в том числе удвоив свой бюджет.

Ранее Левченко заявил, что в 2020 году будет баллотироваться на пост главы региона. Это произошло на фоне публикации «Коммерсанта» о том, что во второй половине октября может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в следующем году будут выборы руководителей.