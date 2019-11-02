Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зюганов надеется, что Путин его поддержит в ситуации с губернатором Иркутской области

Зюганов надеется, что Путин его поддержит в ситуации с губернатором Иркутской области

 Двух несовершеннолетних девочек обнаружили в квартире у мужчин в центре Москвы

Двух несовершеннолетних девочек обнаружили в квартире у мужчин в центре Москвы
«Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж в отношении «Газпрома»

«Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж в отношении «Газпрома»

 Ликвидатор аварии на ЧАЭС осудил массовый туризм в Чернобыле

Ликвидатор аварии на ЧАЭС осудил массовый туризм в Чернобыле
Мирные жители Телль-Абъяда погибли при взрыве, который могли организовать курдские боевики

Мирные жители Телль-Абъяда погибли при взрыве, который могли организовать курдские боевики

 Орешкин считает, что соглашение между США и КНР замедлит мировой экономический кризис

Орешкин считает, что соглашение между США и КНР замедлит мировой экономический кризис
Зюганов надеется, что Путин его поддержит в ситуации с губернатором Иркутской области

Зюганов надеется, что Путин его поддержит в ситуации с губернатором Иркутской области

 Двух несовершеннолетних девочек обнаружили в квартире у мужчин в центре Москвы

Двух несовершеннолетних девочек обнаружили в квартире у мужчин в центре Москвы
«Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж в отношении «Газпрома»

«Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж в отношении «Газпрома»

 Ликвидатор аварии на ЧАЭС осудил массовый туризм в Чернобыле

Ликвидатор аварии на ЧАЭС осудил массовый туризм в Чернобыле
Мирные жители Телль-Абъяда погибли при взрыве, который могли организовать курдские боевики

Мирные жители Телль-Абъяда погибли при взрыве, который могли организовать курдские боевики

 Орешкин считает, что соглашение между США и КНР замедлит мировой экономический кризис

Орешкин считает, что соглашение между США и КНР замедлит мировой экономический кризис
18:24   2 Ноября 2019
Россия

Двух несовершеннолетних девочек обнаружили в квартире у мужчин в центре Москвы

Двух несовершеннолетних девочек обнаружили в квартире у мужчин в центре Москвы

Правоохранители проверят обстоятельства, при которых две несовершеннолетние девочки оказались в квартире в центре столицы со взрослыми мужчинами. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На данном этапе проводится доследственная проверка «по факту возможного совершения развратных действий и склонения к употреблению наркотиков». 

Жители дома вызвали полицию из-за назойливого шума, который доносился из одной квартиры. Правоохранители обнаружили там двоих мужчин 1983 и 1984 годов рождения и двух несовершеннолетних девочек. 

Полиция опрашивает соседей, ищут родителей подростков. Девочек отправили на медицинское освидетельствование.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #полиция #следственный комитет #подростки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...