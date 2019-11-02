Двух несовершеннолетних девочек обнаружили в квартире у мужчин в центре Москвы

Правоохранители проверят обстоятельства, при которых две несовершеннолетние девочки оказались в квартире в центре столицы со взрослыми мужчинами. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На данном этапе проводится доследственная проверка «по факту возможного совершения развратных действий и склонения к употреблению наркотиков».

Жители дома вызвали полицию из-за назойливого шума, который доносился из одной квартиры. Правоохранители обнаружили там двоих мужчин 1983 и 1984 годов рождения и двух несовершеннолетних девочек.

Полиция опрашивает соседей, ищут родителей подростков. Девочек отправили на медицинское освидетельствование.