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18:04   2 Ноября 2019
Россия

Пользователи соцсетей высмеяли идею по созданию ракеты для ударов по российским АЭС

Пользователи соцсетей высмеяли идею по созданию ракеты для ударов по российским АЭС

Пользователи соцсетей сочли слишком амбициозным заявление украинского эксперта Тараса Загороднего, который предложил создать ракеты, которые смогли бы поразить российские атомные электростанции.

«Он бы свои берег, по ним и бить не надо», — написал один из пользователей Twitter.

«Отличная идея. Я бы их назвал «Камни с неба!», — добавил другой.

«Помню, подобный эксперт еще во времена майдана говорил, что ядерную бомбу соберет в сарае за пару месяцев», — отметил третий.

Не первый раз украинские военные и эксперты выступают с подобными заявлениями. Например, военный эксперт Валентин Бадрак пригрозил России, что украинцы создадут ракету, способную «достать до Москвы». На что в Совфеде заявили, что состояние украинской экономики не дает Киеву возможности всерьез заняться военными разработками.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #аэс #ракеты

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