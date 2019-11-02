Ликвидатор аварии на ЧАЭС осудил массовый туризм в Чернобыле

Председатель общероссийской организации «Союз Чернобыль», один из ликвидаторов крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики Вячеслав Гришин не советует массово посещать чернобыльскую зону отчуждения. В разговоре с «Политикой Сегодня» он отметил, что не было заключения международной комиссии, которая бы исследовала на безопасность маршруты, предлагаемые сегодня туристам из разных стран.

«Не слышно общественности международной. Я имею в виду экспертов, которые прежде, чем поддерживать или опровергать идею превращения ЧАЭС в зону для туристов, [проводили бы исследования]. Я не слышал о том, чтобы проводили международные исследования на предмет безопасности туристических поездок в эту зону», — рассказал Гришин.

Главную опасность для туристов, посещающих Чернобыль, представляют плутониевые пятна. Их период полураспада превышает 30 тысяч лет. Это значит, что они продолжают быть источниками альфа и бета-излучения еще со времен взрыва на чернобыльской АЭС. Такая радиация наносит удар по внутренним органам человека.

«Это как-то безнравственно, аморально в какой-то мере, чтобы подвергать риску [туристов], чтобы [они] получали заболевание, связанное с радиационными источниками, и чтобы за счет этого поднимать экономику Украины», — считает Гришин.

По мнению главы «Союза Чернобыль», средства, выделяемые для развития туризма в зоне ЧАЭС, целесообразней направить для помощи украинским ликвидаторам аварии, которые нуждаются в лекарствах и материальной поддержке.

«Беспокоит безопасность и существуют ликвидаторы, которые нуждаются в охране здоровья, а ресурсы тратятся на преображение зоны отчуждения», — возмутился Гришин.

Недавно Украина заявила о туристическом буме в Чернобыле из-за одноименного сериала HBO. По данным Киева, зону отчуждения с начала 2019 года посетили свыше 107 тысяч человек. Почти 80 процентов из них — иностранные туристы из Великобритании, Польши, Германии, США и Чехии.

В связи с этим в зоне отчуждения открыли новые маршруты: водные и воздушные, установили информационные стенды на двух языках, увеличили количество гидов.