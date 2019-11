Мирные жители Телль-Абъяда погибли при взрыве, который могли организовать курдские боевики

Погибли десять человек. Взрыв прогремел в сирийском Телль-Абъяде, который сейчас контролируют военные и протурецкие силы. Об этом сообщило в субботу, 2 ноября, Anadolu Agency.

По информации агентства, на одном из городских рынков взорвался припаркованный автомобиль. Погибли мирные жители, в том числе дети. Многие пострадали. Предположительно, атаку организовали курдские боевики, которых турецкая армия и протурецкие силы выбили из Телль-Абъяда.

