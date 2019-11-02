Мирные жители Телль-Абъяда погибли при взрыве, который могли организовать курдские боевики

Погибли десять человек. Взрыв прогремел в сирийском Телль-Абъяде, который сейчас контролируют военные и протурецкие силы. Об этом сообщило в субботу, 2 ноября, Anadolu Agency.

По информации агентства, на одном из городских рынков взорвался припаркованный автомобиль. Погибли мирные жители, в том числе дети. Многие пострадали. Предположительно, атаку организовали курдские боевики, которых турецкая армия и протурецкие силы выбили из Телль-Абъяда.

#BREAKING At least 10 civilians killed in terrorist bomb attack on marketplace in Tal Abyad, Syria — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 2 ноября 2019 г.

Турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» началась в октябре 2019 года. Цель — ликвидировать террористическую угрозу у южной границы Турции и создать в Сирии зоны безопасности, в которые добровольно вернутся миллионы беженцев.

Позже Вашингтон и Анкара договорились приостановить операцию на 120 часов, чтобы террористы покинули 30-километровую зону безопасности. После президенты РФ и Турции в Сочи закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Статус-кво в районах, которые заняла турецкая армия, сохранили.

Террористам дали еще 150 часов на отвод отрядов от границы с Турцией. Москва и Анкара приступили к совместному патрулированию сирийско-турецкой границы. При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что зону операции расширят в случае формирования нового источника угрозы у турецкой границы.