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17:19   2 Ноября 2019
Россия

Участник Евровидения рад, что члены жюри «Голоса» не повернулись на «слепом» прослушивании

Участник Евровидения рад, что члены жюри «Голоса» не повернулись на «слепом» прослушивании

Певец Руслан Алехно, не прошедший слепые прослушивания на шоу «Голос», заявил, что его три года уговаривали участвовать в программе. Об этом пишет «360».

«Это была не моя воля, если честно. Последние три года меня приглашают поучаствовать и я искренне рад, что ко мне никто не повернулся» - сказал он. 

Алехно отметил, что ничего не ждал от «Голоса». Его целью было просто выступить. Певец пожаловался, что много времени заняла подготовка, репетиции. При этом мужчине пришлось «перекроить» свой график.

«Голос»  — это шоу. Если мы возьмем победителей, то ни одной их песни я не знаю. А у меня есть свой репертуар, свой зритель, есть концерты. Туда приходят люди, чтобы послушать мои песни», — сказал артист.

По словам Алехно, он рад, что никто из жюри к нему не повернулся. В противном случае ему пришлось бы снова репетировать и проходить различные испытания. 

Руслан Алехно известен тем, что в 2008 году представлял на Евровидении Белоруссию. Певец выступил во втором полуфинале конкурса, однако в финал так и не прошел.

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Автор: Виктория Разумовская
#шоу #голос #пение

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