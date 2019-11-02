Отреставрированный мультфильм «Тайна третьей планеты» покажут в Петербурге

Отреставрированную версию советского научно-фантастического мультфильма «Тайна третьей планеты» покажут на фестивале научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» в Петербурге. Об этом сообщил представитель студии «Союзмультфильм».

Фестиваль «Мир знаний», который организовала киностудия имени Горького при поддержке министерства культуры РФ и петербургского правительства, открылся в пятницу и продлится до 5 ноября​​​. Мероприятие посвятили теме искусственного интеллекта.

«В это воскресенье в Петербурге покажут отреставрированную версию нашей легендарной «Тайны третьей планеты»», сообщили в «Союзмультфильме».

Киностудия приложила немало усилий, чтобы старый научно-фантастический мультфильм заиграл новыми красками. Кинопленку оцифровали в сверхвысоком разрешении 4К, картинку очистили от следов пыли на пленке, стабилизировали изображение, сделали шумоподавление и цветокоррекцию.