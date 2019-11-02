Отреставрированный мультфильм «Тайна третьей планеты» покажут в Петербурге
Отреставрированную версию советского научно-фантастического мультфильма «Тайна третьей планеты» покажут на фестивале научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» в Петербурге. Об этом сообщил представитель студии «Союзмультфильм».
Фестиваль «Мир знаний», который организовала киностудия имени Горького при поддержке министерства культуры РФ и петербургского правительства, открылся в пятницу и продлится до 5 ноября. Мероприятие посвятили теме искусственного интеллекта.
«В это воскресенье в Петербурге покажут отреставрированную версию нашей легендарной «Тайны третьей планеты»», сообщили в «Союзмультфильме».
Киностудия приложила немало усилий, чтобы старый научно-фантастический мультфильм заиграл новыми красками. Кинопленку оцифровали в сверхвысоком разрешении 4К, картинку очистили от следов пыли на пленке, стабилизировали изображение, сделали шумоподавление и цветокоррекцию.
85 лет назад родился писатель Кир Булычев, а мы предлагаем посмотреть экранизацию его повести «Путешествие Алисы» — замечательный мультфильм «Тайна третьей планеты»: https://t.co/SS9sLErT31 pic.twitter.com/qtjy4BRCom— Культура.РФ (@cultrf) 18 октября 2019 г.