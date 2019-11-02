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 Орешкин считает, что соглашение между США и КНР замедлит мировой экономический кризис

Орешкин считает, что соглашение между США и КНР замедлит мировой экономический кризис
16:35   2 Ноября 2019
Весь мир

Орешкин считает, что соглашение между США и КНР замедлит мировой экономический кризис

Орешкин считает, что соглашение между США и КНР замедлит мировой экономический кризис

Глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что торговое соглашение между США и Китаем положительно бы сказалось на ситуации в мировой экономике. Однако эффект бы был краткосрочным.

«Я думаю, если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то достижение договоренностей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию и положение дел перестанет ухудшаться», — отметил Орешкин. 

Однако, по его словам, мировая торговля очень сильно пострадала. Поэтому «в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий». Соглашение между Вашингтоном и Пекином стабилизировало бы ситуацию на какое-то время. 

При этом министр считает, что до президентских выборов в США в следующем году конфликт между двумя державами не обострится.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #китай #торговля

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