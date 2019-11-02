Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в Instagram россиян за поддержку.

«Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей сo всей России», — написала Кэрол на русском языке.

По ее словам, многие спрашивают номер банковского счета, но его нет, потому что семья прилетела в РФ по туристической визе. Однако пожертвования можно отправить по ссылке GoFundMe.

«Благодаря Вашей помощи мы продолжаем операции, которые были успешными и без страданий для нашего маленького ангела Луны», —резюмировала мама девочки.

Онколог, который лечит девочку, Павел Попов считает, что врожденный меланоцитарный невус мог стать угрозой развития рака. Сейчас образование не злокачественное. По его словам, невус уберут за десять операций. Семье понадобится год.